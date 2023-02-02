طقس القليوبية غدا.. برودة وشبورة وتحذيرات للمواطنين

تشهد حالة طقس القليوبية غدا برودة وشبورة مائية، حيث أعلنت المحافظة في بيان لها رفع حالة الطوارئ تحسبًا لتقلبات الجو والطقس السيئ مع توقف الأمطار التي شهدتها خلال اليومين الماضيين، فيما تواصلت حالة التأهب بغرف العمليات وشركة مياه القليوبية تحسبًا لسقوط أمطار للتدخل الفوري.

«الوطن» تستعرض طقس القليوبية وفق بيان المحافظة الذي أعلنت فيه حالة الطقس وفق هيئة الأرصاد.

طقس القليوبية بارد

وجاء في بيان المحافظة أن طقس القليوبية غدًا الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد بارد صباحًا معتدل نهارًا وبارد ليلًا فيما تظهر شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق من والي القاهرة الكبري والوجه البحري ومن المتوقع سقوط امطار خفيفه بنسبة 50%.

درجات الحرارة طقس القليوبية

وكشف بيان المحافظة أن درجات الحرارة خلال طقس القليوبية غدا العظمى 18 والصغرى 10، مع ظهور شبورة مائية وهبوب رياح معتدلة.

في السياق أعلنت المحافظة حالة الطواري استعداد لحالة طقس القليوبية المتوقعة غدا وأكد محافظ القليوبية علي تواجد جميع العناصر المعنية بمواجهة الطقس في غرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بكقس القليوبية والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها

وطالبت المحافظة المواطنين في بيانها حول الطقس بتوخي الحذر بشدة حفاظا على سلامتهم، موضحة عدد من التحذيرات منها تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم الحفاظ على مسافة آمنة أكبر من المعتاد خلال قيادة السيارات، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة والأشجار العالية والأماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق والرعد، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق، إضافة لعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار والسيول.