برنامج «مصر تغني» يسلط الضوء على السيرة الهلالية

سلط برنامج «مصر تغني»، المذاع على القناة الأولى، على السيرة الهلالية، ونشأتها وسبب شهرتها.

سبب شهرة السيرة الهلالية

وتحدث ناصر أبوسريع، من سميعة السيرة، عن السيرة الهلالية، قائلا: إنه رغم وجود العديد من القبائل الأخرى التي تعد أشهر القبائل الهلالية، مثل قبائل بني سليم وبني هاشم، إلا أن سيرة بني هلال، كانت الأشهر بينهم.

وقال مقدم البرنامج أحمد عطا الله، إن الشاعر علي الجرمون، كان جريئ عند تعديله للأحداث، ويؤلف القصص ويصنع شخصيات ليست موجودة في السيرة الأم، متابعا: «جرمون كان مبدع فكري، وتجربته مختلفة بأنه خرج من حي فقير في نجع حمادي قادرة على حفظ أسمه لسنوات».

استكشاف التراث المصري

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.