المخابرات الأمريكية: الـ6 أشهر المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا

قال رئيس المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، إن الأشهر الست القادمة ستكون حاسمة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعرب مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن اعتقادهم أن القوات الأوكرانية ستنسحب من «باخموت»، وأن الجيش ينتظره أسابيع صعبة.

وأضاف المسؤولون، أن الأسلحة التي يزود الغرب بها «كييف» لن تساعدها في تحقيق أفضلية، ولا تكفي لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

القوات الروسية تسيطر على «نيكولايفكا» بـ «دونيتسك»

وفي سياق متصل، سيطرت القوات الروسية، على مدينة نيكولايفكا بمقاطعة «دونيتسك» التي أعلنت موسكو في وقت سابق، ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية في 2022 على إثر استفتاء.