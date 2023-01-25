القوات الأوكرانية تنسحب من بلدة في دونباس

قال مسؤولون في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية نفذت انسحابًا منظمًا من بلدة في المنطقة الشرقية لدونباس، اليوم، فيما يرقى إلى انتصار نادر ولكنه متواضع لروسيا بعد سلسلة من الانتكاسات التي بدأت منذ 11 شهرا بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتيد برس».

الجيش الأوكراني ينسحب للحفاظ على الأفراد

وقال سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، إن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة سوليدار؛ للحفاظ على حياة الأفراد.

وأضاف أن الجنود انسحبوا إلى مواقع دفاعية معدة مسبقا، وزعمت روسيا قبل نحو أسبوعين أن قواتها استولت على سوليدار لكن أوكرانيا نفت ذلك.

وصورت موسكو معركة المدينة التي ليست بعيدة عن مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك على أنها مفتاح للاستيلاء على كل منطقة دونباس الأوكرانية، إذ حارب الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية لما يقرب من تسع سنوات وسيطروا على بعض الأراضي قبل الأزمة الأوكرانية.

روسيا تقترب من بخموت

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلامة الروس الذين يعيشون في دونيتسك ومقاطعة لوهانسك المجاورة، اللتين تشكلان دونباس معًا، وضم بوتين بشكل غير قانوني المقاطعات الأوكرانية واثنين آخرين في أواخر سبتمبر.

وانسحاب القوات الأوكرانية من سوليدار يجعل القوات الروسية تقترب خطوة من بخموت، لكن محللين عسكريين يقولون إن الاستيلاء على المدينة أكثر رمزية من كونه استراتيجيًا.

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعه الشرس عن سوليدار وباخموت ساعد في تقييد القوات الروسية، وينتمي العديد من القوات الروسية حول سوليدار إلى مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، ويقال إن القتال كان داميًا.