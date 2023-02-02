الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الأولى لأزمة أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

روسيا تدفع ثمنا باهظا نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بحلول 24 فبراير، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات، مضيفة أن روسيا تدفع الآن ثمنا باهظا لأن العقوبات تعوق اقتصادها وتعيده جيلا إلى الوراء.

ويعد تحديد سقف لسعر تصدير النفط الروسي عند 60 دولارا، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مع مجموعة السبع وأستراليا في ديسمبر الماضي، أبرز هذه الإجراءات، حيث قدرت «فون دير لاين» أن يكلف روسيا حوالى 160 مليون يورو يوميا.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض، في بداية ديسمبر الماضي، حظرا على النفط الخام الروسي المنقول عبر البحر، والذي سيمتد اعتبارا من الأحد المقبل، وسيشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية، كما تعتزم دول مجموعة السبع أيضا تحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.

بروكسل تجعل مكافحة الفساد معيارا رئيسيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، عندما سئلت عن رأيها بشأن الجهود الأوكرانية الأخيرة لمكافحة الفساد، التي تتزامن مع دراسة ملف انضمام عضوية أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إن زيلينسكي رد بسرعة على المستوى السياسي من أجل أن تصبح النتائج ملموسة، مشيدة بدورهيئات مكافحة الفساد التي تتأهب للكشف عن حالات الفساد سريعا.

وكانت السلطات الأوكرانية، قد نفذت، أمس الأربعاء، سلسلة مداهمات وعمليات أمنية لمكافحة الفساد، واستهدفت مسؤولين وموظفين حكوميين وإدارات عامة، في مواجهة ضد ما وصفته ب «العدو الداخلي»، في ظل استمرار أزمتها مع روسيا.

وتأتي هذه المداهمات عقب أسبوع على إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في أعقاب قضية فساد تتعلق بإمدادات الجيش، التي تعد مشكلة كبيرة في أوكرانيا منذ بدء الأزمة في فبراير 2022، فيما جعلت بروكسل مكافحة الفساد معيارا رئيسيا للقبول المحتمل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.