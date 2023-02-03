«فوتوسيشن» لـ مهندس تحت الأمطار: بعشق الإسكندرية

في الوقت الذى يفر فيه الأشخاص من سوء الأحوال الجوية، حيث سقوط الأمطار الغزيرة، والرياح الشديدة، لجأ مهندس شاب إلى استغلال فترة سقوط الأمطار في جلسة تصوير مختلفة، احتفالاً بسقوط الأمطار.

المهندس مصطفى علوة، صاحب الـ28 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، أراد التعبير عن مدى سعادته، وحُبه الشديد لأجواء الشتاء، على طريقته الخاصة، إذ قام تنفيذ جلسة تصوير له، وذلك بالقرب من الطريق الدولي الساحلي، أثناء توجهه إلى محافظة الإسكندرية في رحلة ليوم واحد.

جلسة التصوير لم يرتب لها مسبقاً

«جلسة التصوير لم أرتب لها مسبقاً، حيث كنت مشتركاً في رحلة إلي محافظة الإسكندرية لقضاء يوم واحد بصحبة عدد من الأصدقاء، وكان في هذه اليوم حالة الطقس سيئة، ومتمثلة في سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وفي الطريق توقفنا على الطريق الدولي الساحلي لأخذ قسطا من الراحة، ومن هنا خطرت في بالي فكرة الفوتوسيشن»، بهذه الكلمات بدأ المهندس مصطفى علوة، حديثه لـ«الوطن».

تم تنفيذ جلسة التصوير في الصباح الباكر

الصباح الباكر، وفي غياب تام للشمس، هو الوقت الذي رآه «علوة»، مناسبا لتصوير الفوتوسيشن: «الأجواء كانت حلوة وساعدتنا مما أظهر اللقطات كأنها وقت الغروب، وقام أحد أصدقائي بتصويري وذلك بهاتف محمول آيفون، من غير أي ترتيب لاختيار لقطات محددة، ولكنها كانت تحركات طبيعية منه، وهو لم يتخيل ظهور الصور بهذه الروعة».

«مظلة وجاكيت فرو» هو ما استخدمه «علوة» خلال جلسة التصوير، وفقاً له: «استعنت بمظلة مطر من أحد الأصدقاء المشاركين معنا في الرحلة، وكنت ارتدي جاكيت فرو، وألبوم الصور تم التقاطه أثناء تساقط الأمطار، والكثير من الأصدقاء لم يتخيل أن هذه الصور تم التقاطها بكاميرا موبايل آيفون، بل ظنوا أن مصور فوتوغرافي هو من قام بجلسة التصوير الخاصة بي».

استغلال الأجواء الشتوية في لقطات ممتعة

عشقه «علوة» للإسكندرية شتاءً، لم يمنعه من تأجيل الرحلة ورغم سوء الأحوال الجوية فإنه وأصدقائه لم يقرروا تأجيل الرحلة، بل حرص على استغلال هذه الأجواء الشتوية في لقطات ممتعة يتذكر بها هذه الرحلة، وزيارته إلى تلك المدينة الساحرة: «فكرة طرأت على ذهني أثناء سفره، وساعدني عليها أصدقائي المشاركين في الرحلة، أنا بعشق إسكندرية».