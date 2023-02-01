جلسة تصوير للسياح بالزي الفرعوني على شواطئ الغردقة.. «مصر جميلة»

ارتدى عدد من السياح الأجانب الزي الفرعوني على شواطئ الغردقة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة حيث أعربوا عن ساعدتهم بتواجدهم في الغردقة مدينة السحر والجمال والأجواء الدافئة والشمس الساطعة طوال اليوم شتاء.

السياح أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في الغردقة

وأشار أحمد فؤاد مدير بأحد فنادق الغردقة، إلى أن عددا من السائحين الأجانب ارتدو الزي الفرعوني خلال جلسة تصوير على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن وذلك لحبهم لمصر والمصريين، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في الغردقة، وأن ذلك من أحد أنواع الدعايا والتنشيط السياحي على شواطئ الغردقة.

ولفت إلى أن الفنادق دائما تحرص على إتاحة جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف تنشيط السياحة.

انتعاش السياحة شتاء بفنادق الغردقة

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، بأن الفنادق والمنتجعات السياحية تستقبل آلاف السائحين يومياً عبر عشرات رحلات الطيران من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات أوروبا وعلى رأسهم ألمانيا في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة، ثم يليه السوق الروسية والذي يشهد إرتفاع معدل حركة الطيران.

وأكد جمعة في تصريحات لـ«الوطن» على نجاح سياحة الشتاء في الغردقة، خاصة مع الأجواء الدافئة والشمس الساطعة شتاء وتلبية الدعوة التي أطلقتها الفنادق لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافي في الغردقة.