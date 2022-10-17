عمرو سعد يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

طرح الفنان عمرو سعد أحدث جلسة تصوير له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تفاصيل جلسة التصوير

من خلال الأبيض والأسود، ظهر عمرو بإطلالة مميزة، إذ ارتدى بنطال قماش أسود وبلطوا كلاسيكي، وذلك قبل انطلاق تصوير مسلسله الجديد «الأجهر».

ونالت جلسة التصوير تفاعل مع جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا بعد طرحها مباشرة.

تفاصيل مسلسله الجديد

ومازال عمرو سعد يواصل تحضيرات مسلسل «الأجهر» الذي يخوض به منافسات الموسم الدرامي المقبل وهو رمضان 2023 مع المخرج ياسر سامي، وذلك من خلال بروفات الترابيزة للاستقرار على الملامح النهائية لتفاصيل الشخصية.

ويتعاون عمرو سعد في الأجهر مع درة وسارة سلامة، ومن تأليف ورشة كتابة ملوك، ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة خلال أيام باقي أسماء فريق عمل المسلسل.

ويبدأ تصوير المسلسل من لبنان، ثم يتجه صناع العمل للتصوير في أكثر من دولة أجنبية وتعاقد في البطولة حتى الآن كل من درة، سارة سلامة، ناهد السباعي.

وكانت آخر أعمال عمرو سعد مسلسل «الجسر» مع المخرج بيتر ميمي، وشارك في بطولة العمل نيللي كريم وأسماء أبو اليزيد، وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

أما آخر أفلامه فكان «حملة فرعون»، وجسد به دور «يحيى فرعون┌ وشارك في بطولته كل من روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، محمد لطفي، وسبق بعام فيلم «كارما».

وشارك معه كل من زينة، ماجد المصري، يوسف الحسيني، سارة التونسي، وفاء عامر، غادة عبد الرازق.