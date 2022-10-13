بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد في جلسة تصوير جديدة

خضع النجم عمرو سعد، لجلسة تصوير جديدة، ظهر خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، إذ ارتدى بذلة كلاسكية، ذات اللون الأسود وبنطلون جينز، وذلك قبيل انطلاق تصوير مسلسله الجديد «الأجهر».

شكل مختلف.. أحدث جلسة تصوير لـ عمرو سعد

وحظيت جلسة التصوير، التي نشرها عمرو سعد، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعجاب قطاع كبير من متابعيه.

وفي سياق متصل، يواصل النجم عمرو سعد، التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد «الأجهر»، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، وذلك بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.

أبطال مسلسل «الأجهر»

ويشارك النجم عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ الفنانه درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، التي تواصل الاتفاق مع باقي الممثلين حالياً.

انطلاق تصوير «الأجهر»

وينطلق تصوير مسلسل «الأجهر»، للنجم عمرو سعد، في دولة لبنان، وأكثر من دولة أجنبية، بعد أن بدأ مؤخرًا التحضيرات الخاصة لفيلمه الجديد «الغربان»، ويشاركه كلًّ من محمد علاء وعائشة بن أحمد، بينما تواصل الشركة المنتجة التحضير والتعاقد مع باقي طاقم العمل لبدأ التصوير.

يذكر أن عمر سعد، شارك مؤخراً في مسلسل «الجسر»، مع نيللي كريم، وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج بيتر ميمي.