«واشنطن» تجرى اتصالات مع «بكين» بشأن منطاد التجسس الصيني

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، للصحفيين، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع الصين بشأن منطاد تجسس شوهد فوق «ولاية مونتانا»، مضيفا إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية الشعب والأرض الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم «البنتاجون» باتريك رايدر، أن «واشنطن» تتعقب منطاد تجسس صيني على ارتفاع عال فوق شمالي الولايات المتحدة الأمريكية دخل خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى لا تزال متابعته جارية منذ يومين، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي» الأمريكية.

وأوضح رايدر، أنه فور اكتشاف المنطاد، اتخذت السلطات إجراءات للوقاية من جمع معلومات حساسة، موضحا أن البالون ليس له تأثير من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية.