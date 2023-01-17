شركات الطيران الأمريكية: لا نتوقع عودة الطلب على الرحلات من الصين واليابان

قالت مجموعة تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى، اليوم، إنها لا تتوقع عودة طلب كبير على الرحلات الجوية الدولية للركاب من الصين أو اليابان قبل نهاية مارس المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

شركات الطيران لا تتوقع نموًا كبيرًا

وأخبرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى، ووزارة النقل الأمريكية «أوسدوت»، أن شركات الطيران لا تتوقع نموًا كبيرًا للركاب الدوليين في أي من الصين أو اليابان قبل تنازل شركة «أوسدوت» عن متطلبات الرحلة المفروضة بسبب قيود «كوفيد-19»، التي تسببت في تقليل الطلب على الرحلات الجوية.

وأضافت المجموعة أن طلب الركاب في كلا السوقين لا يزال «منخفضًا بشدة».