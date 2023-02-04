تفاصيل «عشرة التسليف» بين شهري طوبة وأمشير.. طقس متقلب وأمطار ورياح عاصفة

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن محافظات مصر وخاصة الساحلية منها على موعد مع «عشرة التسليف»، والمتعارف عليها لدى المصريين القدماء، والعاملين بمهنة الصيد والمزارعين في الريف المصري.

وأضاف «علام»، أن «عشرة التسليف»، تبدأ من اليوم 26 طوبة حتي نهاية الشهر وتكون مدتها 10 أيام حيث تجمع بين شهرين طوبة، وشهر أمشير على النحو التالي 5 أيام من أواخر شهر طوبة، و5 أيام مع بداية شهر أمشير، حيث تكون حالة الطقس فيها شديد البرودة وقارس، مع هبوب رياح عاصفة، وأمواج البحر مرتفعة، وهواء يقتلع الأشجار.

عشرة التسليف زعابييب أمشير تستحضر روح طوبة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن «عشرة التسليف»، تشهد طقسا متقلبا ما بين أمطار غزيرة ورعد وبرق خاطف، ورياح عاتية، وارتفاع كبير في أمواج البحر الأبيض المتوسط، علاوة علي وجود دوامات مائية وتيارات من الماء الجارف الذي يعرض بعض مراكب الصيد للغرق، والتي يجب يستوجب علي العاملين بمهنة الصيد بتوخي الحظر الشديد منها، علاوة على أن حالة الطقس بها تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل والذي تصل درجة الحرارة الصغرى لنحو 7 درجات علي معظم محافظات الساحلية، حيث يستحضر شهر أمشير التقرب لروح شهر طوبة بـ«عشرة التسليف».

عشرت التسليف والزراعات

وأوضح «علام»، أن «عشرة التسليف»، تؤثر على الزراعات ونموها بشكل كبير خاصة لوجود كميات كبيرة من الصقيع في هذه الفترة على الزراعات بالحقول، لافتًا إلى أنه على كبار السن عدم الخروج في هذا التوقيت من شهري طوبة وأمشير، إلا للضرورة القصوى بارتداء الملابس القطنية الثقيلة حفاظًا على صحتهم.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمثال تقال عنها، مثل «عشرة التسليف هتخلي لحمك علي الكوم حصير».