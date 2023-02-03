التعليم: مواصفات امتحان الثانوية العامة ثابتة ولم تتغير

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم الجديدة، ومسألة تقديم من لم ينجح في المسابقة الأولى للمسابقة الثانية ترجع لجهاز التنظيم والإدارة، لأنه المسؤول عن الاختيار.

مواصفات امتحان الثانوية العامة ثابتة ولم تتغير

وتحدث «زلطة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن مواصفات امتحان الثانوية العامة، مشددًا على أن هذه المواصفات ثابتة ولم تتغير والامتحان سيكون 85% اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية في وقت مناسب للإجابة والمراجعة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر مارس، مؤكدًا أنه سيتم طرح النماذج الاسترشادية الخاصة بشكل امتحان الثانوية العامة منتصف فبراير الجاري، والتأكيد على مواصفات الامتحان.

بداية العمل في مجموعات الدعم في الترم الثاني

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم أن بداية العمل في مجموعات الدعم للطلاب داخل المدارس ستكون مع بداية الترم الثاني وسيتم تنسيقها من خلال مديري المدارس ووكلاء الوزرات مشيرًا أنها ستكون داخل من 3 لـ5 مدارس بكل ادارة تعليمية على أن تكون هذه المدرس مجهزة بقاعات تعليمية.