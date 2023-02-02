رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

وزير التعليم يعلن تعديل ورقة امتحانات الثانوية العامة لذوي الهمم

كتب:

أميرة فكري
11:50 ص | الخميس 02 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة 2023.

الإعاقة الذهنية 100% موضوعي

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن أسئلة الامتحان لذوي الإعاقة الذهنية 100% ستكون موضوعية، وباقي الإعاقات 85% ستكون أسئلة الامتحان موضوعية أو اختيار من متعدد و15%مقالي.

اقرأ المزيد:

وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بعدم حجب نتيجة أي طالب

آخر قرارات وزير التربية والتعليم.. تدريس اللغة الفرنسية في الإعدادية

وزير التربية والتعليم: أشكر الشركة المتحدة على مجهودها بمبادرة «تقدر»

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين وكيفية متابعته

وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد «اليونسكو»
بقلم أميرة فكري