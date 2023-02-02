وزير التعليم يعلن تعديل ورقة امتحانات الثانوية العامة لذوي الهمم
كتب:
أميرة فكري
11:50 ص | الخميس 02 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة 2023.
الإعاقة الذهنية 100% موضوعي
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن أسئلة الامتحان لذوي الإعاقة الذهنية 100% ستكون موضوعية، وباقي الإعاقات 85% ستكون أسئلة الامتحان موضوعية أو اختيار من متعدد و15%مقالي.