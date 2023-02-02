وزير التعليم: إخضاع الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم لتدريب التربية العسكرية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتسلم اليوم النتيجة النهائية لمسابقة 30 ألف معلم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن المقبولين سوف يتم إخضاعهم لتدريب تربية عسكرية لمدة أسبوعين بالجامعات المصرية وفقًا للمحافظات التابعين لها.

مسابقة 30 ألف معلم.. بداية الفصل الدراسي الثاني

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع الصحفيين المتخصصين في شئون التعليم، أنه سيتم إخضاع الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم لـ تدريب تربوي ويتسلم المجتازون لهذه التدريبات العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني.

الحفاظ على الهوية القومية

وأضاف: «إيمانًا من الوزارة بضرورة الحفاظ على الهوية القومية كإحدى الركائز المهمة التي تُنمي روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، صدر القرار الوزاري الخاص بالحفاظ على الهوية القومية لطلاب المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، بتكليف الإدارات التعليمية بمتابعة تدريس مواد الهوية القومية وبخاصة اللغة العربية لطلاب المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على أرض مصر، و يتولى موجهو مواد الهوية القومية إعداد امتحانات صفوف النقل لتلك المدارس، بدءًا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023 على أن يظل إعداد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات (المحلية) على مستوى المديرية، و(العامة) على مستوى الجمهورية ، كما هو متبع».

وفي ذات السياق، قال الوزير إن القرار يتضمن أيضًا عدم تنفيذ أية أنشطة مدرسية، أو تدريس أية موضوعات تتعارض مع الثقافة المصرية، والهوية الوطنية، وتعظيم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، والأعياد الدينية المصرية، وعدم الانسياق وراء الاحتفال بالأعياد الغربية، التي لا تتوافق مع عادات المجتمع المصري، أو العربي، فضلًا عن الاهتمام بتحية العلم المصري بجميع المدارس.