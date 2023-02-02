وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بالصحفيين المتخصصين في شئون التعليم، لمناقشة عددا من القرارات والإجراءات التي تستهدف انضباط العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، وتوضيح أهم ملامح المرحلة المقبلة التي تستدعي تضافر جهود كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة بقطاع التعليم، وخلال اللقاء بيّن الوزير طريقة احتساب نتيجة امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل.

وأكد الدكتور رضا حجازي، حرص الوزارة على هذه اللقاءات الدورية، لرفع حالة الوعي المجتمعي بأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة حاليًا لتطوير التعليم، وهذا يتأتى من خلال الدور المحوري للإعلام في تعزيز بناء المؤسسات، وتشكيل وعي المواطن.

وخلال اللقاء، أكد «حجازي»، أن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم، وفي إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الطلاب إلى المدارس، اتخذت الوزارة عددًا من الآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تنظيم الوزارة لمسابقة الإدارة التعليمية النموذجية/ المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين المديريات والإدارات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية يتضمن العديد من المحاور التطويرية حتي تصبح نموذجًا منفردًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.

وأضاف أن هناك عددًا من محاور ومؤشرات التميز المستهدفة لهذه المسابقة ومن بينها، رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الفاعلية التعليمية وبيئة التعليم والتعلم، ومؤشرات خاصة بالتمييز ومن بينها التوسع الخضري بالمدارس، واستخدام الطاقة الشمسية، والتحول الرقمي، ومؤشرات خاصة بالقيادة والحوكمة ومأسسة العمل الإداري بالإدارة.

اليوم الرياضي

كما أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ 50% من منظومة يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في الفصل الدراسي الأول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وسيتم تشغيل نسبة 75% من المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وصولًا إلى نسبة 100%، بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل

وفيما يخص نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل، تطرق الوزير إلى طريقة احتساب درجة الطالب، موضحًا أنه وفقًا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022، يتم احتسابها على النحو التالي: «الدرجة الإجمالية من 100 درجة، يخصص منها 80 درجة للامتحان التحريري لنهاية الفصل الدراسي، بينما يتم توزيع الدرجات المتبقية وهي 20 درجة بينها 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختباري الشهر الذين خاضهما الطالب، و5 درجات تخصص لمواظبة الطالب في الحضور للمدرسة، و5 درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسي»، وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه سيتم السماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس.

إتاحة نموذج استرشادي كامل.. نصف فبراير

وفي إطار الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، أوضح الوزير أنه صدر القرار الوزاري الخاص بتكليف الوزير رئيسًا عامًا لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشرف على إدارة الامتحانات، نائبًا لرئيس عام الامتحان، ومحسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم مشرفًا على تنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي - مشرفًا عامًا على اللجان الفنية، وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وتابع الوزير: «سيتم إتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام، ويقيس نواتج تعلم حقيقية، مؤكدًا أنه تم التشديد على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة».