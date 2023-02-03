موعد صلاة الجمعة في المدن والمحافظات اليوم.. القاهرة 12:9 ظهرا

نشرت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 3 فبراير 2023، في سوهاج والقاهرة وأسوان والمدن المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، وفق التوقيت المحلي لكل مكان.

جاء ذلك من أجل إرشاد المسلمين على أداء الفروض الخمسة في مواعيدها بشكل يومي نعرض في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 3 فبراير 2023.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:10 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:25 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:11 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:08.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:09.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:18ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:15.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:07ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:10 ظهرًا.