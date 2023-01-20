موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية

أصدرت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة الجمعة اليوم 20 يناير 2023، إذ يتطلع المسلمون إلى معرفة المواعيد للحضور لساحات المساجد للاستعداد للصلاة وسماع الخطبة التي يحرص قطاع عريض على متابعتها للاستفادة من الموعظة التي تقدمها للحاضرين.

وفي السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 20 يناير 2023.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:07 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:53 ظهرًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:24 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:10ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:04.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:06.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:08ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:15ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:13.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:08 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:02ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:00 ظهرًا.