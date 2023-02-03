«دفيهم عشان تدفى» مبادرة لـ«طلاب من أجل مصر» لتوزيع بطاطين بسوهاج

يقف الطلاب على عربة كبيرة مُحملة بـ100 بطانية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، على تحمل برودة الجو خلال شهور الشتاء، هي مبادرة قامت بها أسرة «طلاب من أجل مصر»، الكيان الطلابي بجامعة سوهاج، حملت اسم «دفيهم عشان تدفى».

محمود لبيب، أحد الطلاب المشاركين في المبادرة وطالب بالفرقة الأولى كلية الطب جامعة سوهاج، أكد لـ«الوطن» أن المبادرة كانت باقتراح الطلاب، وتم تنفيذها أمس بمنطقة الشيخ مكرم بمركز سوهاج وبندر أخميم بمركز أخميم بالمحافظة، حيث أعدوا سيارة كبيرة تحمل 100 بطانية، لتوزيعها على الأكثر احتياجا: «ده وقت يحتاج الجميع للتكاتف فيه لتوفير احتياجات للطبقات المحتاجة خاصة في الجو البرد، السنة اللي فاتت كانت حملة كساء كبيرة والسنة دي كان التركيز الأكبر على توفير بطاطين للمحتاجين».

فكرة الطلاب.. وتوجيه من رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا

خرجت فكرة المبادرة من الطلاب، لكنها كانت نتاج توجيه من رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، الدكتور حسن النعماني، بتكثيف المشاركات المجتمعية، وفقا للطالب: «بنحاول إننا ندفي الناس علشان نتدفى يوم القيامة في الجنة».

لم يكن جمع الأموال وتجهيزها وشراء البطاطين وتوزيعها أمرًا سهلًا، بحسب «لبيب»، مُضيفًا أن الدعم المادي والمعنوي جاء من أسرة «طلاب من أجل مصر» ورئيس الجامعة: «مفيش حد داخل الأسرة بيبخل بأي مجهود، سواء مادي أو معنوي أو جسدي، كلنا أسرة واحدة».

«طلاب من أجل مصر».. تشارك في المبادرات المجتمعية

ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أسرة «طلاب من أجل مصر» في مبادرات مجتمعية وخيرية، فخلال الفترة الماضية، شاركت في الاحتفال بذوي الهمم وزيارات لمعهد الأمراض ومستشفى سرطان الأطفال وغيرها.