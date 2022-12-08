اتحاد طلاب جامعة القاهرة: مبادرة «من أجل مصر» تبنى شخصية الفرد وتكسبه المهارات

قالت فاطمة الزهراء محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنها قررت ممارسة الأنشطة الطلابية من أجل تنمية شخصيتها وبدأت بالالتحاق بمبادرة من أجل مصر، ثم الترشح لانتخابات الطلاب في اللجنة الثقافية، لافتة إلى أن عملها في الاتحاد حفزها على مساعدة الطلاب والتقدم لتحقيق أنشطة أكثر للطلاب.

تنسيق أوقاتها بين الدراسة والنشاط الطلابي

وأوضحت فاطمة محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة التي تعد من الكليات العملية لكنها تمكنت من تنسيق أوقاتها بين الدراسة والنشاط الطلابي، لافتة إلى أن وجود النشاط الطلابي في مبادرة من أجل مصر واتحاد الطلاب يعزز من قدرة الطالب على اكتساب المعرفة.

مجلس اتحاد الجامعة

وأشارت الطالبة فاطمة الزهراء إلى أن مجلس اتحاد الجامعة سينعقد لمناقشة الأفكار والخطط المقترحات المقرر تنفيذها على مدار العام، لافتة إلى أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق أنشطة مفيدة للطالب وتلبي احتياجاتهم وتساعدهم في سوق العمل بعد التخرج.

أسرة من أجل مصر في جامعة القاهرة

وأكدت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن الاتحاد سيناقش مشكلات الطلاب بدعم من الإدارة العامة لرعاية الشباب للوصول إلى حلول فورية، في ظل ثقافة التواصل مع الطلاب ونقل أصواتهم وطلباتهم للجامعة، مشيرة إلى أن أسرة من أجل مصر تحسن من شخصية الطالب وتكسبه مهارات القيادة والثقة بالنفس والحديث أمام جمهور من خلال ورش تدريبية ومعسكرات دورية، بالإضافة للمشاركة في افتتاحات المشروعات القومية التي تجعل الطالب على قدر كبير من الوعي والمعرفة بما تحققه الدولة المصرية على أرض الواقع، بل تجعله قادرا على نشر الوعي والمعرفة بين الطلاب الآخرين.

دعم الأطفال ذوي الهمم.. حلم العمر

ونصحت طلاب الجامعة بالمشاركة في الأنشطة الطلابية قدر الإمكان لتحسين مهاراتهم واكتساب خبرات من الآخرين من خلال تبادل المعرفة.

وعن خطتها المستقبلية، أوضحت أنها تنوي دعم الأطفال ذوي الهمم من خلال عملها وجعلهم أسوياء في المجتمع لا يشعرون بوجود حاجز بينهم وبين الناس.