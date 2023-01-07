«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

في جو ساده الود والمحبة، توجه وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج لزيارة الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وترأس الوفد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر رافقه الدكتور أحمد عبد الحكيم، والدكتورمحمود عبدالعليم، والدكتور رأفت رشوان، والدكتور إسلام عامر، والدكتور ممدوح السيد والدكتور محمد عبدالحميد.

وبدأ الوفد جولته بتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة والذي رحب بالوفد معرباً عن سعادته بزيارة طلاب من أجل مصر ورئيسها لتقديم التهنئة، مؤكدا على جو المحبة والود بين المسلمين والمسيحيين بمحافظة سوهاج.

ولفت الى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الكنيسة وطلاب الجامعات ولاسيما جامعة سوهاج منذ زمن بعيد تؤكده دائما روح المحبة والتسامح.

ثم توجه الوفد أيضا إلى زيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في استقبال الوفد القس عماد شوقي، رئيس الطائفة الإنجيلية الذي ثمن زيارة الأسرة الطلابية المتميزة وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه هؤلاء الطلاب رغم صغر سنهم الا أنه أصبح لهم دور مؤثر وشأن عظيم فى المجتمع السوهاجي.

النعماني: الشعب المصري مسلمين ومسيحين نسيج واحد

من جانه، أكد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن نسيج الشعب المصري مسلمين ومسيحين واحد وسيظل في رباط إلى يوم الدين، متقدما بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تشهده البلد من أمان واستقرار.

كما تقدم بالشكر لقيادات الكنيسة على حفاوة الاستقبال، متمنيا لهم عام ميلاد سعيد، وأن يعيد الله عليهم وعلى مصر كلها الأيام بالخير والبركات.

واختتم الوفد زيارته بتقديم التهاني للحاضرين والتقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.