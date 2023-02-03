إزالة مخالفتين في أبراج سكنية بأسيوط والتحفظ على معدات البناء

نفذت رئاسة حي شرق أسيوط، أعمال إزالة مخالفتين فوريتين لبناء مخالف لأبراج سكنية بشارعي الهلالي والجمهورية بمدينة أسيوط، ومصادرة معدات وأدوات البناء المستخدمة في أعمال المخالفتين.

القضاء على عشوائية البناء

وقال الدكتور عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، في تصريحات صحفية، إنه وفقا لتعليمات محافظ أسيوط بتكثيف العمل في إزالة التعديات والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تم رصد قيام مواطنين بالبناء المخالف بأبراج سكنية بشارعي الهلالي والجمهورية.

مصادرة معدات البناء

وأضاف رئيس الحي أنه على الفور تم توجيه حملة برئاستي، ومروان إبراهيم وسيد عباس، نائبي رئيس الحي، وفريق قسم الإشغالات بقيادة رشاد محمود، مدير قسم الإشغالات، وسيد الموشى، والتوجه إلى مكان البلاغ، وعلى الفور تم إزالة الأعمال المخالفة بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مستمرة

وشدد رئيس الحي على نوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات لإزالة أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة لإزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.