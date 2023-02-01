محافظ أسيوط يفتتح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، يرافقه عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة معرض «أهلا رمضان» بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

حضر الافتتاح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط والعميد حاتم أبورحاب بفرع جهاز الخدمة الوطنية والعميد ياسر عبد الوهاب وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

أسعار مخفضة للسلع

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج كما التقى ببعض الأهالي، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض، ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.