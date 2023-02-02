محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة «طرق الأبواب» في إدارة شرق الصحية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات حملة «طرق الأبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة، وذلك خلال زيارته لإدارة شرق الصحية والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع في خدمات صحة الأسرة بجميع المحافظات لمتابعة السيدات وتوفير الخدمة في منازلهن بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق والدكتورة مروة أبو المكارم مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة هالة محمود مدير إدارة شرق الصحية ومسئولي حملة طرق الأبواب لصحة الأسرة.

عيادات تنظيم الأسرة

تفقد المحافظ سير العمل بعيادات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة والدعم النفسي للسيدات وتابع سير العمل واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لطبيعة العمل بعيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة والخدمات التي تقدمها تلك العيادات للسيدات وحملات تنظيم الأسرة التي تطلقها المديرية بكافة قرى ونجوع المحافظة.

لقاءات مع العاملين بالصحة

والتقى المحافظ – خلال الزيارة – قيادات مديرية الصحة وإدارة شرق الصحية والعاملين بإدارة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية واستمع إلى شرح لفيلم تسجيلي عن جهود مديرية الصحة بالمحافظة في حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الانجابية والتي تستهدف كافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 240 عيادة تنظيم أسرة منتشرة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة و15 عيادة متنقلة من خلال سيارات مجهزة بأحدث الامكانات و22 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية و2 عيادة بالمستشفيات الجامعية وعيادة بالتأمين الصحي وعيادة بمستشفى الشرطة بأسيوط وتقدم خدماتها بالمجان لكافة السيدات.

وسائل تنظيم الأسرة

وأشاد المحافظ بمجهود القائمين على الحملة بمديرية الصحة والرائدات الريفيات مشيرًا إلى أهمية الحملة التي اطلقتها وزارة الصحة والسكان بهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل مطالبًا بتكثيف برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبي على خطط التنمية التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للحملة وتوجيه رؤساء المراكز والوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولي الحملة والفرق التي تجوب القرى والنجوع لتسهيل عملهم والتعاون معهم في تنفيذ برامج التوعية والإعلان عن الحملة بكافة الوسائل المتاحة.

مسح صحي لكل بيت

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه خلال الحملة يتم تسجيل المنتفعات إلكترونيًا على مستوى الإدارات الصحية وذلك في إطار تنفيذ مسح صحي من بيت لبيت لحصر السيدات في سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التي تقدم خدماتها في التجمعات السكنية والأماكن النائية لافتًا إلى إنه يتم توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المفعول وصرفها بالمجان للمنتفعات.