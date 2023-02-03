القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بأسلوب المغافلة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها خادمة، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

ضبط شخص بحوزته عدد من الأقراص المخدرة

من ناحية أخرى، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي حال قيادته سيارة دون لوحات معدنية بدائرة القسم، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة ومبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار، والمبالغ والعملات الأجنبية والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع، والهاتف المحمولة للتواصل بعملائه والسيارة لسهولة التنقل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.