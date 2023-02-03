محافظ أسيوط يوجه بزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية وفتح العديد من المنافذ الثاتبة والمتحركة بمختلف الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق، وتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

زيادة منافذ السلع

ووجه محافظ أسيوط خلال لقاءه مع المهندس عارف محمد علي، مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط، مسئولي الإصلاح الزراعي بضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية سواء الثابتة والمتحركة ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، والتي لاقت استحسان المواطنين، نظرًا لجودة المنتجات وانخفاض أسعارها.

ولفت أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال التنسيق والتشبيك مع مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع القرى والمراكز لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم وبالتنسيق مع عدد من الجهات.

وأكد محافظ أسيوط السعي لتوسيع عدد المنافذ على مستوى المحافظة لتغطية جميع القرى والمراكز، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنة.

المشروعات التعاونية الإنتاجية

من جانبه أوضح المهندس عارف محمد علي، مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط، إنه جار توسيع عدد المنافذ الثابتة والمتحركة وطرح المزيد من المنتجات والسلع الغذائية التابعة للمشروعات التعاونية الإنتاجية والتي تتميز بجودتها وأسعارها المنخفضة، وذلك طبقًا لخطة السيد القصير، وزير الزراعة، لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الغذائية بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى والتي تلبي احتياجات المواطنين.