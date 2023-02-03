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القبض على «مستريح الأدوية» في الإسكندرية.. استولى على 6 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:00 م | الجمعة 03 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاطا إجراميا للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 6 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع