رفع 3 آلاف طن مخلفات من حديقة نسمة بالخانكة.. ومحافظ القليوبية يتابع أعمال تطويرها

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يجري حاليا تطوير وتأهيل حديقة نسمة بمدينة الخانكة، والتي يبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة، حيث تم رفع 3000 طن مخلفات بالحديقة، كما تم الانتهاء من أعمال شبكة الري، بالإضافة إلى دهان البلدورات داخل الحديقة، مع عمل صيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الحديقة.

مشروعات استثمارية تجارية وخدمية وترفيهية

ووجه محافظ القليوبية باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية تجارية وخدمية وترفيهية لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، وطلب إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاجها المواطنون، من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، والتي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

جولة محافظ القليوبية في العكرشة

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العكرشة بمركز ومدينة الخانكة، وذلك لدفع أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، حيث تبلغ طاقة المحطة 300 متر مكعب في اليوم، حيث شدد بسرعة الانتهاء من استكمال الأعمال الكهروميكانيكية والانتهاء من أعمال الصيانة.