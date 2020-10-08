محافظ القليوبية يتفقد مشروعات مدينتي الخانكة والعبور

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمركز ومدينة الخانكة والعبور، تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها أو التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة، كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، كما رافق المحافظ في الجولة عدد من شباب البرنامج الرئاسي والتي تستضيفهم المحافظة في برنامج تدريبي لمدة شهر.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد محطة مياه سرياقوس (طاقة 145 ألف م3/ يوم) بنظام المرشح الرملي الديناميكي والتي تعد من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية وتتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 380 مليون جنيه، وجار التشغيل التجريبي لها الآن.

كما تفقد المحافظ، كوبري أبو زعبل على مصرف بلبيس والذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه، ومدة العمل عام واحد، وسيعتمد عمل الكوبرى على أن يفتح ويغلق ويمر من على طريق مسطرد الخانكة عبر ترعة الإسماعيلية للوصول مباشرة الى مدينة الخانكة مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين (وتبلغ نسبه التنفيذ 99%).

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء سحارة على مصرف بلبيس ك 50 على ترعة الاسماعيلية، وتبلغ مساحتها 800م2، وبتكلفة 100 مليون جنيه، وتنقل السحارة المياه بمصرف بلبيس إلى بحيره المنزلة، وتتكون السحارة من 20 بوابه وسيجرى الافتتاح الرسمي لها قريبا.

كما تفقد المحافظ خلال جولة اليوم بمدينة الخانكة مشروع إنشاء صومعة غلال، والمشروع يتكون من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5000 طن قمح، هذا المشروع يعد من أكبر مشروعات الصوامع على مستوى الجمهورية، ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إليكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مشروع 113 عمارة إسكان اجتماعي الذى تبلغ تكلفته 521 مليون جنيه، حيث تتكون كل عمارة من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، ويحتوى كل طابق على أربع شقق، وتبلغ مساحة الشقة 90 متر مربع، وتجدر الاشارة إلى أن تلك العمارات السكنية أشرف على إنشائها جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

كما تفقد المحافظ أيضا مستشفى الخانكة المركزي والتي تبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون المستشفى من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي.

ثم توجه المحافظ لتفقد مجزر الخانكة بعد تطويره لتحويله من يدوي إلى نصف ألي، حيث استمع المحافظ إلى شرح كامل عن عملية التشغيل بالمجزر من الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، ويقع المجزر على مساحة خمسة أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأشرف على إنشائه الإنتاج الحربي، حيث أكد الهجان، أنه جرى تطوير المجزر من حيث الإمكانيات وتزويده بمعدات حديثة لتوفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح.

كما تفقد المحافظ أيضا مسار ترعة الطواري بالحى الكويتي، مؤكدًا أن المحور ساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالحي الكويتي، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي موجها المسئولين بالاستمرار في أعمال النظافة.

كما تفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر (العقد 16) وهي على مساحة 2000 فدان، وهي محطة معالجة تعد أكبر محطة في الشرق الأوسط، ويجرى استخدام الحملة الناتجة عن معالجة مياه الصرف في إنتاج غاز الميثان لتحويلها إلى طاقه كهربائية لتشغيل المشروع لتكفي بنسبه 65٪ من احتياجات المحطه من الكهرباء، وتستخدم المخلفات العضوية كسماد عضوي فى الزراعة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المدفن الصحي الجديد بمدينة العبور، والذي جرى إنشائه لاستيعاب المخلفات الصلبة الناتجة من المحافظة، ويقع المدفن على مساحة 65 فدانا ويتكون المدفن من جزئين متماثلين تماما أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة.