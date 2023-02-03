محافظ القليوبية يشهد انطلاق مشروع إنشاء مجمع المواقف الجديد بكفر شكر

شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء أعمال إزالة 4 مبانٍ تابعة للإدارة الزراعية بكفر شكر، والصادر لها قرارات هدم بأرض الإدارة الزراعيه بكفر شكر، وذلك لإقامة مجمع المواقف، كما سيتم يتم إنشاء مبنى جديد للإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر، وذلك بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة.

يأتي ذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة 4200 متر مربع، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

تكلفة المشروع 7 ملايين جنيه

وتبلغ التكلفة الاجمالية لإنشاء مبنى الإدارة الزراعية 7 ملايين جنيه، وسيتكون المبنى من 4 طوابق على مساحة 800 متر مربع، على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.

تكثيف الأعمال لإنهاء المشروع

وشدد محافظ القليوبية على مسئولي مديرية الإسكان، بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، إذ من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال 4 أشهر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص الرفع المساحي للموقع وإعداد التصميمات الهندسية لتنفيذ مجمع المواقف والإدارة الزراعية.

جاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندس علي عودة، مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، والمهندس رجب الشحات، مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس حسام العيلة، مدير المشروعات بمديرية الإسكان، ومحمد عبد الحليم، مدير مشروع المواقف بالقليوبية، والمهندس إيهاب صالح، مدير المديرية الزراعية بكفر شكر.