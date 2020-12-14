محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الخانكة: تعويض متضرري كوبري أبو زعبل

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة الخانكة، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وازالتها بشكل فوري.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد، على مصرف بلبيس، الذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية وصلت 40 مليون جنيه، وسيعتمد عمل الكوبرى على أن يفتح ويغلق ويمر من على طريق مسطرد الخانكة، عبر ترعة الإسماعيلية، للوصول مباشرة إلى مدينة الخانكة مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين.

كما تفقد المحافظ، موقع إنشاء طريق جديد في مواجهة الكوبري ليكون مدخلا لأبو زعبل، حيث التقى المحافظ بالمواطنين ملاك الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها لصالح الطريق، الذين أبدوا موافقتهم على إنشاء الطريق.

وكلف المحافظ برفع المساحات التي سيتم نزعها لصالح الطريق، وتعويض أصحابها بشكل عادل، وفق ما تقرره اللجنة المشكلة من مديرية المساحة لتثمين الأراضي.

وأكد المحافظ، أن الطريق سيكون محورا مروريا مهما سينقل الحركة المرورية من طريق ترعة الإسماعيلية إلى منطقة أبو زعبل مباشرة بطول 1 كيلو متر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفي الخانكة المركزي، بتكلفة 220 مليون جنيه، ويتكون من 110 سرير إقامة، و17 سرير عناية مركزة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 97% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

وتفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، الذي جرى الانتهاء من تطويره في المبنى (أ) والمبنى (ب)، ويشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وأكد "الهجان"، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو يمثلان صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ يقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة إزالة على المخالفات التي يتم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية حيث تمت إزالة مبني علي مساحة 300 متر بعزبة الحساينة بقرية سرياقوس، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.

وخلال الجولة، قام المحافظ بشن حملة على الباعة الجائلين بطريق شارع الجمهورية بنطاق الوحدة المحلية لعرب العيايدة، حيث تمت إزالة الباعة الجائلين والإشغالات الموجودة على الطريق، التي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطي علي جانبي الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتمت مصادرة جميع الإشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة أخرى حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في أي مخالفات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.

كما شدد المحافظ أيضا علي ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات على تلك الحالات داخل المدن والاحياء والقرى.