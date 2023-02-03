محمد مهنا متحدثا عن العلامة الفرنسي رينيه جينو بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

يلقي الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، محاضرة عن كتاب أزمة العالم لمعاصر للعالم الفرنسي رينيه جينو، بمعرض القاهرة للكتاب في جناح الأزهر الشريف، وتعقد المحاضرة اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

عبدالواحد يحيى

يشار إلى أن العلامة الفرنسي المتصوف رينيه جينو المعروف في الوطن العربي باسم عبدالواحد يحيى، ولد في فرنسا، وجاء لمصر في الثلاثينيات، وكان عالمًا معروفًا وأستاذًا جامعيًا يبحث عن الحقيقة وحبب إليه الإسلام فأسلم، وأصبح من العارفين بالله، وتعمق فى طلب الله، فتصوف وبهره نور التصـوف والإسلام، فعكف على دراسته وخدمته والدعوة إليه، حتى كون مدرسة فكرية لا يزال تلاميذها في فرنسا وسويسرا يتابعون خطاه، ويتأثرون بمنهجه، فيدعـون غيرهم إلى الله والإسلام، كما دعاهم شيخهم.

وأوضح الدكتور مهنا، أن سبب تسميته بهذا الاسم «عبدالواحد يحيى» أنه اشتق اسم عبدالواحد نسبة للتوحيد، ويحيى لأن التوحيد إن لم يحيا في سلوك العبد، فإن أنواره تخبو في القلوب.

مؤلفات عبد الواحد يحيى

وأضاف أنه صحبه الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وكتب عنه كتابين منهم كتاب: العارف بالله الشيخ عبدالواحد يحيى.

واستكمل مهنا، أن العلامة الفرنسي ترك العديد من المؤلفات التي ضمت بين صفحاتها دفاعا عن الإسلام وصورته لدى الغرب في مواجهة الصورة التي كان يروجها المستشرقون حول كون الإسلام انتشر بحد السيف، وأن من أهم كتبه: الشرق والغرب، أزمة العالم المعاصر، مليك العالم، السلطة الروحية والسلطة الزمنية، حكم الكم وعلامات آخر الزمان، الميتافيزيقا الشرقية.