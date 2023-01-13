باحث في شؤون التصوف: رعى الفقراء وحفظ نسل «الحسين».. وكان يصفرّ وجهه من خشية الله

قال مدرس الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر والباحث فى شئون التصوف إن الإمام على زين العابدين راعى الفقراء وحامى نسل الحسين، فكان إذا توضأ اصفر لونه لخشيته من إقباله على الله فى صلاته. أكد «البصيلى»، فى حواره مع «الوطن» أن أهل المدينة قالوا عنه بعد رحيله «منذ وفاته فقدنا صدقة السر»، واكتشفوا أنه كان ينفق على أهل 100 بيت.. وإلى نص الحوار

البصيلي: أهل المدينة قالوا بعد رحيله: فقدنا صدقة السر

نحتفل بذكرى الإمام السجاد.. ماذا يحمل «زين العابدين» من خصال جده النبى؟

- الإمام على زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على، وصفه الواصفون بأنه كان شجاعاً وناسكاً ومن أحسن بنى هاشم عبادة وأجلهم سيادة، وأفصحهم لساناً، شأنه فى ذلك شأن أهل البيت أجمعين، وقال الإمام مالك رضى الله عنه إنه سمى زين العابدين لكثرة عبادته، ولد بالمدينة الشريفة يوم الخميس خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين فى أيام جده على بن أبى طالب قبل وفاته بسنتين، وذكر الزمخشرى فى «ربيع الأبرار» أنه لما أتى بسبى فارس فى خلافة سيدنا عمر كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد فباعوا السبايا وأمر عمر ببيع بنات یزدجرد أيضاً، فأوصى الإمام على كرم الله وجهه بحسن معاملة بنات الملوك وأخذهن، فدفع واحدة لولده الحسين فولدت له عليا زين العابدين وواحدة لعبدالله بن عمر فولدت له سالماً وواحدة لمحمد بن أبى بكر الصديق فولدت له القاسم فهؤلاء الثلاثة بنو خالة.

تمتع الإمام على بكثير من الصفات الحسنة كان على رأسها التقوى والزهد؟

- رضى الله عن سيدى على زين العابدين وأصوله وفروعه، وجعلنا معهم، وجمعنا بهم، وأمدنا بإمدادهم، فى الدارين آمين بجاه الأمين وآله الميامين وصحبه المكرمين، فكان من كلامه رضى الله عنه: عجبت لمن يحتمى من الطعام لمضرته ولا يحتمى من الذنب لمعرفته. وقال رضى الله عنه: من قنع بما قسم أغنى الناس، وكان يتصدق سراً ويقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفى مناقبه قال الزهرى وابن عيينة ما رأينا قرشياً أفضل منه، وقال الزهرى ما رأيت أفقه منه، وقال ابن المسيب ما رأيت أروع منه ومناقبه كثيرة. وعن سفيان قال: جاء رجل إلى على بن الحسين رضى الله عنهما فقال له إن فلاناً قد وقع فيك بحضورى، فقال له انطلق بنا إليه فانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه منه فلما أتاه قال له: يا هذا إن كان ما قلته فىّ حقاً فأنا أسأل الله أن يغفر لى وإن كان ما قلت فىّ باطلاً فالله تعالى يغفره لك ثم ولى عنه.

وعن أبى حمزة قال كان على بن الحسين رضى الله عنه يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة. وكان رضى الله عنه إذا توضأ للصلاة يصفر لونه فقيل له ما هذا الذى تراه يعتريك عند الوضوء فيقول أما تدرون من أريد أن أقف بين يديه، وعن طاووس قال دخلت الحجر فى الليل فإذا على بن الحسين قد دخل فقام يصلى ما شاء الله ثم سجد سجدة فأطالها فقلت رجل صالح من بيت النبوة لأصغين إليه فسمعته يقول عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك قال طاووس فوالله ما طلبت ودعوت بهن فى كرب إلا فرج الله عنى.

الاحتفاء بآل البيت سُنة حسنة.. ومناسك الحج احتفالات بذكرى أنبياء وأولياء

وماذا عن الاحتفال بذكريات آل البيت؟

- سنة حسنة، وقد قال النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها»، وإن جل أعمال مناسك الحج ما هى إلا احتفالات بذكريات الأنبياء والأولياء، فأمر الله تعالى باتخاذ مقام إبراهيم مصلى إحياء لذكرى شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أما السعى بين الصفا والمروة فهو تخليد لذكرى هاجر حينما عطشت هى وابنها إسماعيل، فكانت تسعى بين الصفا والمروة، وتصعد عليهما لتنظر: هل ترى من أحد؟ ورمى الجمار تخليد لذكرى إبراهيم عليه السلام، حينما ذهب به جبرائيل إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، فساخ، وذبح الفداء إنما هو تخليد لذكرى إبراهيم أيضاً، حينما أمر بذبح ولده إسماعيل، ففداه الله بذبح عظيم، فإحياء الذكرى لهؤلاء الأشخاص، لم يكن من أجل ذواتهم كأشخاص، وإنما من أجل أنهم بذلك يحيون تلك القيم والمثل فى نفوسهم، وتشد الذكرى من قوة هذا الارتباط فيما بينهم وبينها، وترسخها فى نفوسهم، وتعيدهم إلى واقعهم.

الإنفاق على 100 بيت

مما يروى عن أهل المدينة قولهم: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت على بن الحسين، وقال محمد بن إسحق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معايشهم ومآكلهم فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلاً إلى منازلهم، وكان يحمل جراب الخبز على ظهره فى الليل يتصدق به فلما غسلوه جعلوا ينظرون إلى سواد فى ظهره فقيل ما هذا فقال كان زين العابدين رضى الله عنه يحمل جراب الدقيق ليلاً على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة، ولما مات رضى الله عنه وجدوه كان يقوت أهل مائة بيت.