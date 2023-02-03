«الداخلية» تطرح كميات إضافية من السلع الغذائية بمنافذ مبادرة «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية، عن طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بمنافذ مبادرة «كلنا واحد»، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتخفيف عن كاهلهم.

فعاليات المرحة الثالثة والعشرين من «كلنا واحد»

وتواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بعد إعلانها مدها حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ووفق البيان، فإن وزارة الداخلية، دفعت بسيارات منظومة «أمان» التابعة لها، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.