إدارة تصاريح العمل تستخرج المستندات للمواطنين بالمجان بمناسبة عيد الشرطة

قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية، بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71، من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، كما قامت باستخراج تصاريح العمل لعدد من المواطنين المتقدمين والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان على مدار يوم 25 يناير، بالكامل، بمقر الإدارة وجميع أقسام ووحدات تصاريح العمل على مستوى الجمهورية.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.