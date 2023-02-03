إزالة 20 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورا قبل تفاقهما والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، لافتاً إلى إزالة حالة مخالفة بناء بحي شرق أسيوط، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

تنفيذ 11 حالة إزالة بمركز الفتح

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف بمركز ومدينة الفتح، وإزالة فورية لبلوك أبيض وأخرى صب قواعد بقريتي الحمام وبني محمديات التابعتين لمركز أبنوب، فضلاً عن فك 8 حالات لشدة خشبية في قرية مجريس التابعة لمركز صدفا، والمنشأة الكبرى وعزبة نصار والحبالصة بمركز القوصية، وقرية المسعودي بمركز أبوتيج.

اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين

وأضاف المحافظ، أن الحملات جاءت بمشاركة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإشغالات والإزالات، لافتاً إلى استمرار حملات الرصد والمتابعة وتنفيذ الإزالة الفورية لها، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة.