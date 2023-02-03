«2023» عام حافل بالعديد من الإجازات الرسمية، والتي كثيراً ما يستفيد منها العاملون في القطاعين الخاص والحكومي، لذلك يهتم الكثير بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، بعد مرور أول شهر من العام والبدء في الشهر الثاني وهو شهر فبراير الجاري «28 يوماً».

إجازات منتصف العام الدراسي

وفي إطار دورها الخدمي، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، في مختلف الشهور، بالتزامن مع انطلاق إجازة منتصف العام للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حتى يتسنى للأسر استغلالها في التنزه لهم ولأبنائهم من الطلاب سواء في المدارس أو الجامعات.

مواعيد بدء الإجازات الرسمية

- تبدأ مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بإجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 أبريل.

- إجازة عيد الفطر المبارك: والتي تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر لمدة 4 أيام.

- إجازة عيد تحرير سيناء: توافق يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

- إجازة عيد العمال: توافق يوم الاثنين الموافق 1 مايو من عام 2023.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وتستمر على مدار 5 أيام وفق ما جرت العادة لكل عام.

- ضمن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 إجازة ثورة يونيو: والتي توافق يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من عام 2023.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو من عام 2023.

- إجازة ثورة يوليو: توافق يوم الأحد الموافق 23 يوليو من عام 2023.

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر: توافق يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر من عام 2023.