الإجازات الرسمية في 2023 للعاملين والطلاب.. اعرف باقي كام يوم

يهتم الكثير من المواطنين، بمعرفة الإجازات الرسمية في 2023، حرصا منهم على معرفة أيام الراحة التي يمكن الحصول عليها من العمل بالنسبة للموظفين ومن الدراسة بالنسبة للطلاب، وبشكل خاص الذين يحرصون على قضاء عطلة شتوية أو صيفية بالسفر إلى مكان هادئ برفقة الأهل أو الأصدقاء، حتى يتمكنوا من ترتيب أمورهم وحجز ما يحتاجون إليه للسفر.

وتسعى «الوطن»، على مدار 24 ساعة لتقديم ما يهتم به ويبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الإجازات الرسمية في 2023 والأيام المتبقية منها، والتي جاءت كالتالي:

الإجازات الرسمية في 2023

- إجازة شم النسيم: توافق إجازة شم النسيم يوم الاثنين 17 أبريل.

- إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر لمدة 4 أيام حسبما جرت العادة.

- إجازة عيد تحرير سيناء: توافق إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

- إجازة عيد العمال: توافق إجازة عيد العمال يوم الاثنين الموافق 1 مايو من عام 2023.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وتستمر على مدار 5 أيام وفق ما جرت العادة.

الإجازات الرسمية في 2023.. ثورتي يونيو ويوليو

- إجازة ثورة يونيو: توافق إجازة ثورة يونيو يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من عام 2023.

- إجازة رأس السنة الهجرية: توافق إجازة رأس السنة الجهرية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو من عام 2023.

- إجازة ثورة يوليو: توافق إجازة ثورة يوليو يوم الأحد الموافق 23 يوليو من عام 2023.

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر: توافق إجازة حرب أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر من عام 2023.