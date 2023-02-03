العثور على جثمان رجل أعمال داخل فندق بالقاهرة.. والأمن يفحص ملابسات الواقعة

لفظ رجل أعمال أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل فندق بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كان المتوفى تناول أو شرب شيئا تسبب في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء العاملين لسماع أقوالهم.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من مدير فندق بدائرة قسم الشرطة يفيد بوفاة نزيل بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «م ع 63 سنة» رجل أعمال، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين العثور على كافة المتعلقات الشخصية الخاصة به.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات بأن المتوفى نزيل بالفندق وأنه، وأضافت التحريات بأنه أثناء وجوده بالفندق سقط فجأة وبالكشف عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.