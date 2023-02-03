إصابة 9 من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال باشتباه تسمم غذائي ببني سويف 

أصيب 9 أشخاص بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بمدينة بني سويف الجديدة، ونقلوا جميعاً بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال باشتباه تسمم غذائي

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بإصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «يوسف.ف.ع»، 8 سنوات، «فراج.ف» 7 سنوات و«شهرزاد.ع.ع» 14 سنة، و«يسرا.خ.م» 53 سنة، و«يسرا.ف.ع» سنة، و«عبده.ا.ا» 60 سنة و«فياض.ع.ا» 30 سنة، و«حلا.ف.ع» 6 سنوات، و«ريهام.ع.ع» 27 سنة، مصابين بحالة إعياء، ومغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

إجراء الإسعافات الأولية للمصابين

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، التي تضمنت عمل غسيل معدة ومنحهم الأدوية اللازمة، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية والتصريح بخروجهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق وبيان سبب الإصابة.