رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

بدأ العد التنازلي، للإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، هذا وتواصل مديرية التربية والتعليم بالشرقية متابعة ورصد ورقات إجابات الطلاب لرصد الدرجات النهائية ومن ثم الإعلان عنها، ويتاح للطلاب فتح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية من خلال موقع الصفحة الإلكترونية لبوابة محافظة الشرقية للحصول على النتيجة، وهو رابط يخص مديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

ترصد بوابة «الوطن»، كيفية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، كما وتوضح الخطوات الصحيحة للحصول على الدرجات من خلال رابط مديرية التربية والتعليم، الذي تعلنه لكتابة الطالب خلاله الاسم ورقم الجلوس للحصول على شهادته.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

قال مصدر مطلّع بمديرية التربية والتعليم تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الطلاب خلال أيام قليلة وفور الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، يمكنهم الدخول لموقع مديرية التربية والتعليم، وبالتالي تسجيل الدخول ثم إدخال الإسم ورقم الجلوس وعلى الفور تظهر النتيجة.

رصد ومتابعة درجات الامتحانات

فيما أكد المصدر ذاته على أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية من المتوقع الإعلان عنها في نهاية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من رصد ومتابعة درجات الطلاب من خلال ورقات الإجابة على الأسئلة.

أكثر من 138 ألف طالب في 20 إدارة تعليمية:

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين يتم تصحيح أوراق إجاباتهم في امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية كبير يتجاوز 138 ألف طالب وطالبة ما يدعو المصححين بالكنترول لاستغراق وقت أطول، لافتا إلى أن أكثر من 138 ألف طالب أدوا الامتحانات على مستوى 20 إدارة تعليمية.