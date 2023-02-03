سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. اعرف بقى بكام في محلات الصاغة

يُعد سعر جرام الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر طلبا في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، إذ يلجأ إلى شرائه المقبلون على الزواج والراغبون في استثمار أموالهم في الذهب، باعتباره الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم دون خسارة، كما تحرص بعض السيدات على التزيين بالمشغولات الذهبية من هذا العيار.

وشهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق والمحال التجارية، ونرصد من خلال هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية والتي جاءت كالتالي..

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب في مصر في محال الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات إلى 1966 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 1720 جنيهًا للبيع، و1740 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم ليسجل 1474 جنيهًا للبيع، و1491 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 13760 جنيهًا للبيع، بينما جاء ليسجل 13920 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.965.714 للبيع، فيما سجل قيمة 1.988.571 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وتباينت أسعار الذهب في سوق المال اليوم أيضًا، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,374 جنيه، مقابل 45.39 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,603 جنيه، مقابل 52.96 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,832 جنيه، مقابل 60.52 دولار.