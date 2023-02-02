هبوط أسعار الذهب عالميا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي والأوروبي

انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير جدًا خلال تعاملات اليوم، لتهبط الآن العقود الآجلة بـ .0.85% والعقود الفورية الذهب بقرابة الـ 2%، ويأتي ذلك وسط ارتفاعات عنيفة للأسهم الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي.

رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة والذهب

وقال موقع «إنفيستينج»، إن قرار البنك الفيدرالي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى 3.00% هو المعدل الأعلى منذ نوفمبر 2008، والإصرار على استمرار المركزي في رفع أسعار الفائدة حتى يتم خفض التضخم إلى مستويات الـ 2%، وهو ما رفع من توقعات الركود وهبط باليورو الأوروبي، الذي يتداول الآن منخفضًا بـ 0.72% مقابل الدولار الأمريكي وتحديدًا عند 1.0910 ليسوق ذلك الهبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى صعود بـ 0.50% الآن إلى 101.537 نقطة مقابل سلة من العملات الأجنبية ترتكز معظم وزنها على اليورو.

اتجاه أسعار الذهب إلى الهبوط

وأضاف أنه مع كل هذه الارتفاعات التي تأتي في صالح العملات اتجهت أسعار الذهب إلى الهبوط والانخفاض نتيجة عمليات البيع لتوفير السيولة واستثمارها في العملات والأسهم وغيرها.

وأضاف أن السوق الأمريكية استمرت في الصعود مكملة مسار أمس الصاعد بعد قرار الفائدة الأمريكي، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وحديث جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ تشدديًا لكنه ضم إشارة إلى دخول التضخم في مسار هبوطي وهو ما استغلته الأسواق لتخفض توقعاتها لأسعار الفائدة بنهاية العام.