سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. المعدن الأصفر يواصل الاستقرار

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، إذ واصل المعدن الأصفر، استقراره بالأسواق، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1750 جنيها للشراء، و1730 جنيها للبيع.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محلات الصاغة وأسواق المال، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1730جنيها للبيع و1750 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1977 جنيها للبيع، و2000 جنيه للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1812 جنيهًا للبيع، و1833 جنيها للشراء، وعيار 18 سعر 1483 جنيهًا للبيع، و1500 جنيه للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1153 جنيها للبيع، و1167 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 989 جنيها للبيع، و1000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب»، أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13840 جنيها للبيع، و14000 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 61.489 جنيها للبيع، و62.200 جنيه للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 1.977.143 جنيها للبيع، و2.000.000 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

- عيار 24 وصل إلى 61.59 دولار أمريكي بما يعادل 1851 جنيهًا مصريًا.

- عيار 24 وصل إلى 61.63 دولار أمريكي، أي نحو 1866 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 56.49 دولار أمريكي، أي نحو 1710 جنيهات.

- عيار 21 وصل إلى 53.93 دولار أمريكي، أي نحو 1633 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 46.22 دولار أمريكي، بما يعادل 1399 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 35.95 دولار أمريكي، أي نحو 1088 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 30.82 دولار أمريكي، بما يعادل 932.87 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 23.11 دولار أمريكي، بما يعادل 699.65 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,917 دولار أمريكي، أي نحو 58.024 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ431.42 دولار أمريكي، أي نحو 13.060 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ61,630 دولار أمريكي، أي نحو مليون و865 ألفًا و738 جنيهًا.