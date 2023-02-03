نماذج مشرفة من منتدى شباب العالم.. «زويل الصغير» عبقري الرياضيات والحساب

شهدت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم 2017 تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من النماذج المصرية التى تفخر بها الدولة، وكان من بين هذه النماذج الشاب محمود وائل، الذى خاض العديد من اختبارات ومسابقات الذكاء وتفوق فيها.

محمود وائل، وُلد فى 1 يناير 1999، واشتهر بين أصدقائه بذكائه الحاد، واستطاع أن يحصل على شهرة كبيرة وهو فى سن صغيرة، وسرعان ما توجهت أنظار الإعلام نحو العبقرى الصغير، واستضافه الراحل مفيد فوزى وهو فى سن الخامسة فى برنامجه «حديث المدينة» بعد انتشار خبر ذكائه الخارق فى الصحف، وطلب بعض الأساتذة فى كلية التربية أن يقوم والده بإخضاعه لاختبار الذكاء وهو فى الخامسة من عمره.

لم يتوقف الحديث عن الطفل محمود وائل، العبقرى الصغير عند هذا الحد، ففى عامه الـ11 تفاجأت أسرته وكل محبيه، بأن الراحل العظيم الدكتور أحمد زويل يرغب فى لقاء هذا الطفل المعجزة، وحدث اللقاء بين «وائل» والعالم الكبير الذى أهداه أحدث كتبه وأطلق عليه لقب «العبقرى الصغير».

كرّم الرئيس السيسى فى النسخة الأولى من منتدى شباب العالم محمود وائل لذكائه الخارق، هذا بالإضافة إلى حبه وعشقه لتراب الوطن، حيث رفض العبقرى الصغير، بحسب أسرته، منحةً مقدمة من مدرسة غوينلاند إنترناشونال الكندية، وكذلك رفض الجنسية الكندية أيضاً مَحبةً فى بلاده.

يوضح «زويل الصغير»، بحسب اللقب الذى أصبح يشتهر به، أنه استطاع خلال ثلاثة شهور فقط إنجاز دورة مكثفة تستغرق عامين كاملين، كما تمكن من اجتياز اختبار المدرسة والالتحاق بها ليصبح «محمود» هو الأول على زملائه فى كل السنوات الدراسية، وحصل على شهادة التفوق فى الرياضيات والأعمال الحسابية، ولذلك حرصت الدولة على تكريمه فى النسخة الأولى من منتدى شباب العالم، تعبيراً عن مدى فخر الدولة المصرية بذكائه ووطنيته ومحبته لبلاده.

يقول «زويل الصغير»: «سعيد بتكريمى فى منتدى شباب العالم، وما زالت لدىّ أحلام كبيرة، وأدعو كل الشباب لعدم التوقف عن الحلم».