رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوافق على ترخيص موقع «بصراحة» الإخباري

كتب:

الوطن
09:22 م | الجمعة 03 فبراير 2023
ترخيص موقع «بصراحة»

ترخيص موقع «بصراحة»

وافق المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على منح موقع «بصراحة» الإخباري، ترخيص رسميا بمزاولة النشاط.

وتلقى موقع «بصراحة» الإخباري، خطابا رسميا من مكتب المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يفيد بقبول ترخيص الموقع من كامل أعضاء المجلس في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 22 يناير 2023.

جدير بالذكر أن موقع «بصراحة» الإخباري، أحد المنصات الإخبارية لشركة «مصر المستقبل» للميديا والخدمات الإلكترونية وإنشاء المواقع، وانطلق الموقع في منتصف 2021، برئاسة الكاتب الصحفي محمود سعد الدين.

وخلال 20 شهرا نجح موقع «بصراحة» الإخباري، في تحقيق انتشار واسع، والانفراد بعدد كبير من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، فضلا عن تكوين شبكة مراسلين كبيرة في كل محافظات مصر، تنقل الأحداث والأخبار والتغطيات في أسرع وقت، ما ترتب على ذلك حصول موقع «بصراحة» على مراكز متقدمة ضمن المواقع الأكثر مشاهدة في 2022.

وقدم الكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع «بصراحة»، الشكر للكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ما يقومان به من عمل مهم وشاق لتنظيم العمل الإعلامي.

اقرأ المزيد:

محافظ أسيوط يعلن موافقة وزير النقل على رصف طريق أبنوب

عاجل.. مدبولي يعلن موافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة

تفاصيل مقبرة العظماء بالعاصمة الإدارية بعد موافقة «ثقافة الشيوخ» عليها

نائب «التنسيقية»: حصلنا على موافقة لرصف طريق بيجام وشارع الخمسين بشبرا الخيمة

الجريدة الرسمية: رئيس الوزراء يسقط «الجنسية» عن فرد لحصوله على أخرى دون موافقة مسبقة
بقلم الوطن