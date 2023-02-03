المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوافق على ترخيص موقع «بصراحة» الإخباري

وافق المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على منح موقع «بصراحة» الإخباري، ترخيص رسميا بمزاولة النشاط.

وتلقى موقع «بصراحة» الإخباري، خطابا رسميا من مكتب المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يفيد بقبول ترخيص الموقع من كامل أعضاء المجلس في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 22 يناير 2023.

جدير بالذكر أن موقع «بصراحة» الإخباري، أحد المنصات الإخبارية لشركة «مصر المستقبل» للميديا والخدمات الإلكترونية وإنشاء المواقع، وانطلق الموقع في منتصف 2021، برئاسة الكاتب الصحفي محمود سعد الدين.

وخلال 20 شهرا نجح موقع «بصراحة» الإخباري، في تحقيق انتشار واسع، والانفراد بعدد كبير من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، فضلا عن تكوين شبكة مراسلين كبيرة في كل محافظات مصر، تنقل الأحداث والأخبار والتغطيات في أسرع وقت، ما ترتب على ذلك حصول موقع «بصراحة» على مراكز متقدمة ضمن المواقع الأكثر مشاهدة في 2022.

وقدم الكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع «بصراحة»، الشكر للكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ما يقومان به من عمل مهم وشاق لتنظيم العمل الإعلامي.