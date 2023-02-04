سعر كرتونة البيض للمستهلك في الأسواق التجارية اليوم.. الأحمر بـ85 جنيها

تختلف سعر كرتونة البيض من المزرعة للمحلات التجارية التي تبيع للمستهلك، ويهتم الكثير من التجار ومن المستهلكين بمعرفة ثمنها، حتى يشتروا ما يحتاجون إليه، إذ أن البيض يعد من أكثر مصادر الغذاء التي يكون عليها طلب، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم.

سعر كرتونة البيض اليوم

- وصل سعر كرتونة البيض اليوم، التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة إلى نحو 80 جنيها.

- فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 إلى 80 جنيها.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، إلى قيمة تتراوح ما بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- ووصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 55 جنيها.