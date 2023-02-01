إقبال كبير على معرض «أهلا رمضان» في بورسعيد.. كرتونة البيض بـ90 جنيها

واصل الآلاف من أهالى محافظة بورسعيد، توافدهم، مساء اليوم الأربعاء، على معرض «أهلا رمضان»، الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، التي تلبي احتياجات المواطنين، استعدادا لشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية.

زجاجة الزيت بـ35 جنيها

ويواصل المعرض طرح تخفيضات وعروض يومية على السلع المختلفة حيث تُباع اليوم كرتونة البيض بـ90 جنيها بدلا من 102، بتخفيض أكثر من 12 جنيها عن سعرها خارج المعرض.

- سعر زجاجة زيت 700 مليمتر 35 جنيها بدلا من 37 .

- فرخة كيلو و100 جرام 80 جنيها بدلا من 90.

- فرخة كيلو و250 جرام 95 جنيها بدلا من 110 جنيهات.

- طبق (2 سمانة) 40 جنيها بدلا من 50 .

- كيلو كبدة بقري الكيلو 100 بدلا من 110 جنيهات.

- لحم مفروم 900 جرام 120 بدلا من 135 جنيها.

ويواجد بالمعرض غرفة عمليات الغرفة التجارية ببورسعيد، لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن فورًا أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع الشكوى، بالإضافة إلى تواجد لجان تابعة للغرفة داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

ضخ سلع غذائية وغيرها بالمعرض

ومن جانبه، أكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى معرض أهلا رمضان بورسعيد بتخفيضات أقل من مثيلتها بالأسواق بصورة ملموسة للمواطنين، في ظل إقبال كبير على المعرض من أهالي بورسعيد نتيجة التخفيضات والعروض اليومية، مشددا على وجود رقابة صارمة على المعرض لتحقيق أهدافه في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.