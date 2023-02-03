الإعلامية فاطمة سالم لقناة الحياة: لا توجد برامج أطفال جذابة.. والشباب في عزلة

قالت الإعلامية القديرة فاطمة سالم إن أطفال دلوقتي معذورين بسبب موبقات السوشيال ميديا، بحسب قولها، مضيفة «لو كرنبة موجودة هيكون نفسي تقرب الأطفال من عائلاتهم، نفتقد إلى الطبطبة والدفء والحنان داخل الأسر ونعاني من الغربة كما أنه لا توجد برامج أطفال جذابة حاليا».

وتابعت فاطمة سالم خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض والذي يعرض على شاشة الحياة: «درست عالم الطفل ومينفعش أقدم برامج تانية»، موضحة: «كاميرا الطفل كان أول برامجي، والسيرك والفروسية أولى حلقاتي، كما أنني فكرت في شخصية كرنبة لرغبتي في البحث عن عامل مساعد لتوصيل رسائل للأطفال وكرنبة عروسة ألمانية وشكلها مدور وشقية».

فاطمة سالم: محدش حاسس بالشباب

وأضافت فاطمة سالم: «محدش حاسس بالشباب وهم يعيشون في عزلة»، متابعة: «لا أشاهد التليفزيون وبعض مذيعات التريند الكوميدية».

مفيد فوزي حالة إعلامية فريدة

وقالت الإعلامية الكبيرة: «مفيد فوزي كان حالة ولديه كاريزما ولم يجعل نفسه أضحوكة، مصر مليئة بالمواهب، بس ننكش عليهم، عمرو دياب لديه نبرة مختلفة وأجريت لقاء معه في بداياته وهو يطور نفسه بنفسه ويصل لكل الأجيال».

وأضافت سالم: «اتعرض عليَّ التمثيل، ولكني تراجعت».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.