فاطمة سالم تعلن إصابتها وعائلتها بكورونا: «الخوف بيقول للفيروس تعالى»

أعلنت الإعلامية فاطمة سالم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد تجمع عائلي، أسفر عن إصابة عدد كبير من عائلتها من ضمنهم رضيع لم يتعدي عمره 10 شهور .

وطمأنت جمهورها من خلال رسالة عبر حسابها الشخصي علي «فيس بوك» قائلة، «الحمدلله بس لسه تعبانة بس أفضل من الأول وطبعا اتعديت من حد من عيلتي فكلنا عندنا أعراض بس بتتفاوت».

وأضافت: «أهم الأعراض صداع والزور وتكسير في الجسم وإرهاق وبعضنا عنده رشح وهو بيبي 10 شهور وبعضنا عنده حرارة والبعض لا.. لسه بناخد فيتامين دال وسي وزنك وبناخده من أنواع الاكل ماعدا فيتامين دال بناخده أقراص والبعض بياخد الزنك اقراص».

وتابعت: «بقعد في الشمس ساعتين كل يوم وبنهوي البيت كله ونجدد الهواء.. مشروبات سخنة قرفه وجنزبيل وليمون وعسل مع ميه فاتره.. أنا بمضغ قرنفل لكن باقي العيله بيستهبلو ومش بيحبوه.. بعمل تمرين التنفس وباقي العيله بيستهبلو برده ومش بيعملوه.. بندعي طول الوقت لنفسنا ولكل المرضي بكل أنواع المرض بالشفا لأن فيه أمراض بتموت أكتر كتير من كورونا» .

واستطردت: «مضاعفات كورونا بتحصل من عدم قدره مناعتنا للتغلب عليه وعدم وجود فيتامين دال كافي بجسمك والزنك وكمان بعض الدكاترة السماويين المحبطين يقولو ملوش علاج ولا عارفين ده ايه وكل واحد بقي ونصيبه.. هو فعلا من الله أو من البعدا الصهاينه برده فهو بأمر الله الشفا او العياذ بالله يكون ميعادنا».

وجهت نصيحة لمتابعيها: «خلو روحكم المعنوية عالية وأمنوا قوي بأن الله لطيف كريم واقعدو في الشمس كتير حتى لو مش قادر أطلع السطوح.. بلاش تروح مستشفيات إلا لو الأعراض زادت.. أهل الريف أقل مرض مننا وشوفو الإحصاءات.. خوفك مع إرهاق مع توتر بيقول للفيروس أو غيره يا هلا بيكم تعالوا احتلوا جسمي».